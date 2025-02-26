الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

وصول كأس العالم للأندية لمقر الهلال السعودي (فيديو)

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الهلال السعودي وصول النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 إلى مقر نادي الهلال في الرياض وتحديدا ملعب "المملكة آرينا"، في إطار الحملة الترويجية التي ينفذها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمونديال، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية معها في منطقة مخصصة بملعب "المملكة أرينا" اليوم الأربعاء، من الساعة 2 ظهرًا حتى 9 مساءً.

 

وتم تصميم الكأس بشكل عصري وأنيق، حيث يعلوه قرص دائري يحيط به حلقات رمزية تمثل الماضي والمستقبل، مع التركيز على التنوع الجغرافي والثقافي لكرة القدم من خلال 13 لغة، بما في ذلك لغة برايل.

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كأس العالم للأندية 2025 الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الهلال

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