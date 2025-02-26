وصول كأس العالم للأندية لمقر الهلال السعودي (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الهلال السعودي وصول النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025 إلى مقر نادي الهلال في الرياض وتحديدا ملعب "المملكة آرينا"، في إطار الحملة الترويجية التي ينفذها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمونديال، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية معها في منطقة مخصصة بملعب "المملكة أرينا" اليوم الأربعاء، من الساعة 2 ظهرًا حتى 9 مساءً.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجـل:



كأس العالم للاندية في المملكة ارينا 😰💙💙💙💙



كأس العالم للاندية في مقر التاريخ!



كأس العالم للاندية في مقر الزعامة!



كأس العالم للاندية في مقر الكبير!



كأس العالم للاندية في مقر الهلال!



شاهد وتمعّن 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

pic.twitter.com/PwlfFvesUC — عمرو (@bt3) February 26, 2025

وتم تصميم الكأس بشكل عصري وأنيق، حيث يعلوه قرص دائري يحيط به حلقات رمزية تمثل الماضي والمستقبل، مع التركيز على التنوع الجغرافي والثقافي لكرة القدم من خلال 13 لغة، بما في ذلك لغة برايل.

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