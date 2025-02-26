الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بحضور أحمد كجوك وزير المالية للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء.

يأتي هذا المؤتمر على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن تشمل الحزمة إجراءات جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة الأعباء المعيشية.

وسيستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة والآليات التي سيتم تنفيذها بها، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين.

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