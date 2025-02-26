بن شرقي يخطف هدف تقدم الأهلي أمام حرس الحدود في الوقت بدل الضائع

أحرز أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، هدف التقدم للأحمر في شباك حرس الحدود، بالوقت بدل الضائع من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز، ليتقدم الأحمر بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى من عمر كمال استلمها بن شرقي بمراوغة للمدافع، لينفرد بحارس حرس الحدود ويسدد أرضية في الشباك.

ونجح لاعبو حرس الحدود في إخفاق محاولة جراديشار في التقدم بعد الانفراد بالمرمى ولكن تضيع بعد ضغط دفاع الحرس مع الدقيقة 9.

ونجح فريق حرس الحدود في اختراق دفاع الأهلي ولكن تصل الكرة خارج مرمى مصطفى شوبير بالدقيقة 21.

وأضاع وسام أبوعلي كرة خطيرة من برأسه ولكن تمر بجانب المرمى مع الدقيقة 28.

وحاول وسام أبو علي في الدقيقة 27 في اختراق دفاع حرس الحدود ولكن يتصدى لها الزنفلي.

وأرسل حسين الشحات عرضية داخل منطقة الجزاء وقابلها جراديشار بضربة رأسية لكن القائم الأيمن حرم الأهلي من هدف أول مع الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الأهلي تبديلات هجومية بنزول أشرف بنشرقي وعمرو السولية بدلا من حسين الشحات وأحمد رضا، لتستمر سيطرة الأهلي من خلال تمريرات بين لاعبيه في منتصف الملعب دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 56، لعب الأهلي ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها أشرف بن شرقي بعرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها إمام عاشور بتسديدة من مرة واحدة مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 67، أهدر أشرف بنشرقي أخطر فرص الأهلي بعدما مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها الزنفلي من منتصف مرماه، لترتد إلى وسام أبو علي إلا أنها مرت من أمامه بشكل غريب.

فيما رد بعدها حرس الحدود بفرصة هدف مؤكد، عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 71 بعدما راوغ من يمين منطقة الجزاء وتوغل لينفرد بمصطفى شوبير، إلا أنه سددها بغرابة فوق المرمى.

تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي

جاء تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي كالتالي:

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي - محمد سامي – إبراهيم عبد الحكم - عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: محمد مجلي – إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح – كاريديولا – حازم العسكري

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

فيما ضم تشكيل الأهلي بمواجهة حرس الحدود كلا من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني (عمر كمال)- رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا (عمرو السولية).

خط الهجوم: حسين الشحات (أشرف بنشرقي) - وسام أبو علي - جراديشار.

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