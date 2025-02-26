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محافظ قنا يشهد إطلاق ندوة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

قنا، فيتو
قنا، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إطلاق ندوة توعوية حول سرطان الثدي، بنادى الفتيات نظمها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع حملة "100 مليون صحة"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التوعية الصحية بين السيدات.

جاءت الندوة برعاية البنك الزراعي المصري، وبحضور سامي عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة البنك، ومحمد عبد الله، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك، والدكتور محمد أبو هميلة، المستشار الطبي، وإيمان ميدني، رئيس القطاع الطبي، ويارا أبو الفتوح، مدير الرعاية الطبية بالقاهرة، ومروة إبراهيم، مدير الرعاية الطبية بغرب الدلتا، بالإضافة إلى كريمة فاروق، مدير نادي الفتيات.

أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بقنا

استهدفت الندوة نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى جانب تقديم فحوصات طبية للكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، واعتلال الكلوى، وذلك لتمكين السيدات من الحصول على معلومات شاملة حول هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.

وتضمنت الفعالية محاضرات تثقيفية حول كيفية الوقاية من سرطان الثدي وأهمية الكشف الدوري لتجنب المضاعفات الصحية، فضلًا عن تقديم إرشادات حول دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالصحة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال كلمته، على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الصحة العامة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم المبادرات الصحية التي تستهدف المواطنين، وخاصة السيدات، ضمن رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن.

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