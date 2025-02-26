الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع مستمر في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة تتواصل في الارتفاع الطفيف غدا الخميس بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 -2 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الأربعاء، شبورة مائية ورياح على هذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:10
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد: سحب ركامية على هذه المناطق

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء، شبورة مائية ورياح على هذه المناطق
ads

الأكثر قراءة

وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

وفقا للدرجات، وزير المالية يكشف حجم الزيادة في مرتبات موظفي الحكومة

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا بسبب مياه النيل

وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

وزير المالية: زيادة المعاشات 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

منوعات

المزيد

ويليام وكيت في أول زيارة إلى ويلز بعد تشخيصها بالسرطان

كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

المزيد

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن شهادة يوماتي الجديدة في بنك مصر

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نجدد النية مع الله قبل شهر رمضان؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الهروب في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل صحية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية