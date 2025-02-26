تنظمها وزارة التعليم، قفط الثانوية ثالث الجمهورية في منافسات أوائل الطلاب

هنأ هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا طلاب وطالبات مدرسة قفط الثانوية المشتركة بمناسبة حصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في منافسات مسابقة أوائل الطلاب التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

المركز الأول على مستوى قطاع الصعيد

حيث حصل فريق مدرسة قفط على المركز الأول على مستوى قطاع محافظات جنوب الصعيد أول أمس، ثم تأهل اليوم لخوض منافسة القطاعات ومن ثم أعلنت اللجنة المحكمة حصول الفريق الممثل للمديرية على المركز الثالث جمهوريأ.

مدرسة قفط العلمي

أشاد الصابر بتميز وتفوق أبناء مدرسة قفط العلمي وقدرتهم على المنافسة الوزارية، لافتًا أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ دعما وقدما كل المساندة والتشجيع لمسيرة التعليم بالمحافظة، ولم يدخرا اي جهد في رعاية ومشاركة طلاب قنا مختلف الفاعليات والشد من أزرهم لتحقيق نتائج متميزة، منوهًا أن قفط تأهلت في المنافسات المحلية التي تمت بشفافية وحيادية بين مدارس الإدارة ومن ثم المديرية.

تشكل فريق مدرسة قفط الثانوية المشتركة من الطلاب احمد محمد حسين ومنة بربري عن الشعبة الأدبية، والطالبتان غادة حسن ودنيا مجدي عن الشعبة العلمية علوم، والطالبان ادم عصام وزياد انور عن الشعبة العلمية رياضيات، وبرفقتهم هيئة الإشراف المشكلة من سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة وأشرف زغلول كبير معلمين بإدارة التعليم الثانوي ومبروك عمر كبير اخصائيين إدارة قفط التعليمية وشيماء محمد اخصائي اجتماعي ومشرفة الفتيات.

بينما نظمت المسابقة التمهيدية بمسرح مدرسة قنا الثانوية بنات بإشراف الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الإجتماعية والأستاذ أحمد سليمان مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية والأستاذ أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم كرم فريق قفط الفائز بالمركز الثالث بشهادات تقدير ومكافآت مالية في الإحتفالية التي نظمتها الوزارة اليوم وشهدها مدير التعليم بقنا.

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