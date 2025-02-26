الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

النائب العام يستقبل وزير العدل الصومالي لبحث التعاون القضائي

النائب العام يستقبل
النائب العام يستقبل وزير العدل الصومالي لبحث التعاون القضائي

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، الياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية. 

وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بالوزير الصومالي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

 


وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.

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النائب العام المستشار محمد شوقي الصومال

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