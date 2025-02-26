الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

مصر الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في إنتاج سماد اليوريا

سماد اليوريا
سماد اليوريا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر حققت إنجازًا كبيرًا في قطاع الصناعة، حيث تصدرت الدول العربية، واحتلت المركز الخامس عالميًا في إنتاج سماد اليوريا، بإجمالي كميات وصلت إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنويًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النجاح يعكس الجهود المستمرة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار دعم هذا القطاع الحيوي، والعمل على التوسع في المشروعات الصناعية، خاصة في مجالات الأسمدة والكيماويات، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تحقق قيمة مضافة وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

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