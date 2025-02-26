الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ملاتيوس المعترف، بطريرك أنطاكية الذي لم ينكسر أمام النفي

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس ملاتيوس المعترف، بطريرك أنطاكية، الذي وُصف بصموده في وجه الاضطهاد ونضاله للحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي.

قصة القديس ملاتيوس

وُلِد القديس ملاتيوس في القرن الرابع الميلادي، وتمت سيامته أسقفًا على سبسطية عام 357م، لكنه غادرها بسبب قساوة أهلها، معتزلًا قرب مدينة حلب. وفي عام 360م، تم اختياره بطريركًا على أنطاكية، حيث وقف بحزم ضد تعاليم الأريوسيين المنحرفة، مما أدى إلى نفيه بأمر من الإمبراطور قسطنديوس الأريوسي في عام تنصيبه نفسه.

ورغم المطالبات المتكررة من الأساقفة والشعب، لم يعد ملاتيوس إلى كرسيه إلا عام 362م، لكنه لم يتراجع عن دفاعه عن الإيمان، ما أدى إلى نفيه مجددًا. وخلال سنوات نفيه الطويلة، كان مصدر دعم للأرثوذكس المنفيين، يرسل إليهم رسائل رعوية لتعزيز إيمانهم.


في عام 378م، عاد ملاتيوس إلى أنطاكية، وشارك لاحقًا في مجمع القسطنطينية المسكوني عام 381م، لكنه توفي بسلام في العام نفسه.

وقد أشاد به القديس يوحنا ذهبي الفم، مشيرًا إلى صبره واحتماله الآلام من أجل الثبات على العقيدة المستقيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس ملاتيوس قصة القديس ملاتيوس الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025

وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

وفقا للدرجات، وزير المالية يكشف حجم الزيادة في مرتبات موظفي الحكومة

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات مارس 2025 بسبب رمضان

منوعات

المزيد

عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة قط تعرض لحادث سيارة (صور)

بعد فوزها بجائزة صناع الأمل، سمر نديم تحكي قصتها في دعم الحالات الإنسانية

ويليام وكيت في أول زيارة إلى ويلز بعد تشخيصها بالسرطان

كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 26-2-2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة أضرحة آل البيت والتبرك بها

كيف نحقق أعلى درجات الروحانية في رمضان؟، أسامة قابيل يجيب

كيف نجدد النية مع الله قبل شهر رمضان؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية