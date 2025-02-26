ملاتيوس المعترف، بطريرك أنطاكية الذي لم ينكسر أمام النفي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس ملاتيوس المعترف، بطريرك أنطاكية، الذي وُصف بصموده في وجه الاضطهاد ونضاله للحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي.

قصة القديس ملاتيوس

وُلِد القديس ملاتيوس في القرن الرابع الميلادي، وتمت سيامته أسقفًا على سبسطية عام 357م، لكنه غادرها بسبب قساوة أهلها، معتزلًا قرب مدينة حلب. وفي عام 360م، تم اختياره بطريركًا على أنطاكية، حيث وقف بحزم ضد تعاليم الأريوسيين المنحرفة، مما أدى إلى نفيه بأمر من الإمبراطور قسطنديوس الأريوسي في عام تنصيبه نفسه.

ورغم المطالبات المتكررة من الأساقفة والشعب، لم يعد ملاتيوس إلى كرسيه إلا عام 362م، لكنه لم يتراجع عن دفاعه عن الإيمان، ما أدى إلى نفيه مجددًا. وخلال سنوات نفيه الطويلة، كان مصدر دعم للأرثوذكس المنفيين، يرسل إليهم رسائل رعوية لتعزيز إيمانهم.



في عام 378م، عاد ملاتيوس إلى أنطاكية، وشارك لاحقًا في مجمع القسطنطينية المسكوني عام 381م، لكنه توفي بسلام في العام نفسه.

وقد أشاد به القديس يوحنا ذهبي الفم، مشيرًا إلى صبره واحتماله الآلام من أجل الثبات على العقيدة المستقيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.