بيسيرو يتحدث عن مباراة الزمالك وزد في الدوري

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في مقر المركز الإعلامي بالنادي، قبل ٢٤ ساعة من مباراة الفريق أمام زد في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أسوة بما هو متبع في الأندية العالمية المحترفة من أجل إطلاع الإعلام على تحضيرات الفريق وكل ما يخص استعداداته للمباراة المقبلة.

وتحدث بيسيرو عن مباراة الزمالك أمام زد قائلًا: المباراة المقبلة مهمة والفريق يسعى لتحقيق الفوز، لأن الزمالك يحارب على اللقب، ونسعى للاقتراب خطوة في مشوار المنافسة.

وأضاف المدير الفني: "فريق زد لم يستقبل سوى 10 أهداف ويحب الضغط ويلعب بقوة، والزمالك يسعى للظهور بأفضل صورة في اللقاء".

وتابع بيسيرو: "الزمالك قدم مباراة قوية أمام الأهلي، وعلينا التركيز واللعب بجدية في لقاء زد المقبل لتحقيق الفوز، خاصة وأن الفريق لديه لاعبين مميزين بجودة عالية، ونسعى لتحسين تطبيق طريقة اللعب والتسجيل وتفادي استقبال أهداف".

وواصل المدير الفني: "من الطبيعي أن نفقد بعض اللاعبين في بعض المباريات سواء للإيقاف مثل نبيل عماد دونجا، أو للإصابات، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين متاحين في المباريات المقبلة، ولكن هذه هي ظروف الكرة، والجهاز الفني يركز مع اللاعبين المتاحين للمباراة".

وأضاف بيسيرو: "تواجد الجماهير أمر مهم لي وللفريق في المباريات، والجميع يعلم ذلك، ولا أعلم سر منع الجماهير من حضور مباراتين، وفي مباراة بتروجت الجماهير كانت تساندنا بعد التأخر في النتيجة ونفس الأمر في لقاء الأهلي الذي كانت الجماهير تؤازر فيه الفريق بشدة، وأطالب جمهور الزمالك ببذل قصارى جهدهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضون لعقوبات جديدة".

وفيما يخص التعامل مع مباريات الفريق في شهر رمضان الكريم قال المدير الفني: "سيكون هناك جدول إعداد للفريق في شهر رمضان ولكن التركيز حاليًا ينصب على مباراة زد المقبلة في الدوري".

وواصل بيسيرو: "لا أستطيع منح اللاعبين فترات راحة بسبب ضغط المباريات، ولكن إذا كان هناك متسع من الوقت بين المباريات فسيحصل اللاعبون على راحة لأنها مهمة للفريق، وأحيانًا إذا شعرت بأن اللاعبين مرهقون ذهنيًا أقوم بمنحهم راحة".

وتحدث المدير الفني عن الكرة المصرية قائلًا:" الكرة المصرية ليست من الدوريات التي يدخل فيها أهداف كثيرة، ولا أعلم السبب، ولكني أفضل النتائج الكبيرة في المباريات، وإذا كانت مباريات الدوري المصري تشهد أهداف أكثر فسيكون الأمر أفضل، خاصة وأن هناك لاعبين مميزين بالدوري ومدربين على مستوى جيد".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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