الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيسيرو يتحدث عن مباراة الزمالك وزد في الدوري

بيسيرو
بيسيرو

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في مقر المركز الإعلامي بالنادي، قبل ٢٤ ساعة من مباراة الفريق أمام زد في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أسوة بما هو متبع في الأندية العالمية المحترفة من أجل إطلاع الإعلام على تحضيرات الفريق وكل ما يخص استعداداته للمباراة المقبلة.

وتحدث بيسيرو عن مباراة الزمالك أمام زد قائلًا: المباراة المقبلة مهمة والفريق يسعى لتحقيق الفوز، لأن الزمالك يحارب على اللقب، ونسعى للاقتراب خطوة في مشوار المنافسة.

 

وأضاف المدير الفني: "فريق زد لم يستقبل سوى 10 أهداف ويحب الضغط ويلعب بقوة، والزمالك يسعى للظهور بأفضل صورة في اللقاء".

وتابع بيسيرو: "الزمالك قدم مباراة قوية أمام الأهلي، وعلينا التركيز واللعب بجدية في لقاء زد المقبل لتحقيق الفوز، خاصة وأن الفريق لديه لاعبين مميزين بجودة عالية، ونسعى لتحسين تطبيق طريقة اللعب والتسجيل وتفادي استقبال أهداف".

وواصل المدير الفني: "من الطبيعي أن نفقد بعض اللاعبين في بعض المباريات سواء للإيقاف مثل نبيل عماد دونجا، أو للإصابات، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين متاحين في المباريات المقبلة، ولكن هذه هي ظروف الكرة، والجهاز الفني يركز مع اللاعبين المتاحين للمباراة".

وأضاف بيسيرو: "تواجد الجماهير أمر مهم لي وللفريق في المباريات، والجميع يعلم ذلك، ولا أعلم سر منع الجماهير من حضور مباراتين، وفي مباراة بتروجت الجماهير كانت تساندنا بعد التأخر في النتيجة ونفس الأمر في لقاء الأهلي الذي كانت الجماهير تؤازر فيه الفريق بشدة، وأطالب جمهور الزمالك ببذل قصارى جهدهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضون لعقوبات جديدة".

وفيما يخص التعامل مع مباريات الفريق في شهر رمضان الكريم قال المدير الفني: "سيكون هناك جدول إعداد للفريق في شهر رمضان ولكن التركيز حاليًا ينصب على مباراة زد المقبلة في الدوري".

وواصل  بيسيرو: "لا أستطيع منح اللاعبين فترات راحة بسبب ضغط المباريات، ولكن إذا كان هناك متسع من الوقت بين المباريات فسيحصل اللاعبون على راحة لأنها مهمة للفريق، وأحيانًا إذا شعرت بأن اللاعبين مرهقون ذهنيًا أقوم بمنحهم راحة".

وتحدث المدير الفني عن الكرة المصرية قائلًا:" الكرة المصرية ليست من الدوريات التي يدخل فيها أهداف كثيرة، ولا أعلم السبب، ولكني أفضل النتائج الكبيرة في المباريات، وإذا كانت مباريات الدوري المصري تشهد أهداف أكثر فسيكون الأمر أفضل، خاصة وأن هناك لاعبين مميزين بالدوري ومدربين على مستوى جيد".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك أمام زد الزمالك وزد نبيل عماد دونج نبيل عماد دونجا مسابقة الدوري الممتاز مباراة الزمالك وزد مباراة الزمالك

مواد متعلقة

آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو في الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

زغلول صيام يكتب: لا الرابطة شرعية.. ولا طه عزت قانوني.. ولا شوبير عنده حق.. طب بنتكلم في إيه؟!

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل شركات المحمول في رمضان

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

منوعات

المزيد

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

صلاة التراويح 20 ركعة، برنامج مكثف للجامع الأزهر خلال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية