"الوطنية للانتخابات" تستكمل جولاتها الميدانية على مدارس الصعيد

أرسل المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات وفدًا لزيارة مدارس محافظة بني سويف والتي شملت حضور طلبة وطالبات المدارس التالية:

⁃ هشام كمال طعمة ث بنين

⁃ السلام ع بنات

⁃ مينا عزت الاعدادية بنين

⁃ انور السادات الاعدادية بنين

⁃ الصفا ع بنات

⁃ الثانوية بنات الجديدة

⁃ الشروق الرسمية لغات ع. ث

⁃ التل للتعليم الأساسي

⁃ محمد مبروك الاعدادية

⁃ المستقبل الرسمية لغات

⁃ النهضة الرسمية لغات

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات.

وأكدت أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.

كما أوضحت الهيئة لطلاب وطالبات المدارس التي قامت بزيارتها، آليات العمل بها ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرصت الهيئة خلال زيارتها الميدانية على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الزيارة قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات.

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