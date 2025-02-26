احتفال أهالي قنا بانطلاق موسم جنى الباذنجان(بث مباشر)

اجرت فيتو بثا مباشرا لموسم جني وحصاد الباذنجان الأبيض في قرية المحروسة التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا.

مرضي القلب

يحتوى الباذنجان الأبيض على العديد من مضادات الاكسدة والتي تعد من العناصر الضرورية للحفاظ على صحة مرضى القلب وحمايتهم من الإصابة بالجلطات وتصلب الشرايين.. كما يساعد أيضا على ضبط مستوى الكوليسترول بالدم مما يعد الغذاء المثالي لمرضى القلب والأوعية الدموية.



مرضى السكري

الباذنجان الأبيض يعد من اقوى المصادر الغنية بالألياف الطبيعة بالإضافة إلى احتوائه على أنزيمات تساعد في ضبط مستوى السكر بالدم والحماية من انخفاض السكر مما يحمي المرضى من التعرض للهبوط أو غيبوبة السكر.



مرضى الأنيميا وفقر الدم

يعتبر أيضا الغذاء المثالي لمرضى الأنيميا وفقر الدم وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة جدا من الحديد والتي تعمل على حماية الجسم من التعرض للأنيميا كما يساعد الباذنجان على زيادة الوزن بصورة طبيعية والتخلص من مرض النحافة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.