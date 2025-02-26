الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

احتفال أهالي قنا بانطلاق موسم جنى الباذنجان(بث مباشر)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

اجرت فيتو بثا مباشرا لموسم جني وحصاد الباذنجان الأبيض في قرية المحروسة التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا.

مرضي القلب
يحتوى الباذنجان الأبيض على العديد من مضادات الاكسدة والتي تعد من العناصر الضرورية للحفاظ على صحة مرضى القلب وحمايتهم من الإصابة بالجلطات وتصلب الشرايين.. كما يساعد أيضا على ضبط مستوى الكوليسترول بالدم مما يعد الغذاء المثالي لمرضى القلب والأوعية الدموية.

مرضى السكري
الباذنجان الأبيض يعد من اقوى المصادر الغنية بالألياف الطبيعة بالإضافة إلى احتوائه على أنزيمات تساعد في ضبط مستوى السكر بالدم والحماية من انخفاض السكر مما يحمي المرضى من التعرض للهبوط أو غيبوبة السكر.

مرضى الأنيميا وفقر الدم
يعتبر أيضا الغذاء المثالي لمرضى الأنيميا وفقر الدم وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة جدا من الحديد والتي تعمل على حماية الجسم من التعرض للأنيميا كما يساعد الباذنجان على زيادة الوزن بصورة طبيعية والتخلص من مرض النحافة.
 

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قنا قرية المحروسة مضادات الاكسدة مستوى الكوليسترول مستوى السكر بالدم مركز نقادة مرضى القلب والأوعية الدموية

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