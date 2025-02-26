مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة، الذي تستضيفه المكتبة برعاية الدكتور محمود عصمت؛ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالشراكة بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومؤسسة "روساتوم" Rosatom الحكومية الروسية للطاقة الذرية، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 25 دولة.

وافتتح المنتدى الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد دويدار؛ رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد رمضان بدوي؛ نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

كما شهد الافتتاح كلمات مسجلة من كل من أليكسي ليخاتشوف؛ المدير العام لمؤسسة "روساتوم" Rosatom الحكومية الروسية، رافايل جروسي؛ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسما بيلباو؛ المدير العام للجمعية النووية العالمية.

في كلمته، أكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية موضوع المنتدى، والدور الحيوي للتكنولوجيا المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يشهدها عالمنا اليوم.

وقال إن الطاقة النووية واستخدامها في مجال توليد الكهرباء تعتبر أحد الحلول الاستراتيجية التي تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا السياق تضمن الطاقة النووية مصدر موثوق ونظيف للطاقة وتساهم في الحد من ظاهرة التغير المناخي وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

وأكد زايد أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تعد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف من خلال مشروعاتها الرائدة مثل محطة الضبعة للطاقة النووية، وهي مشاريع تمثل نقلة نوعية في قدرة مصر على إنتاج طاقة نظيفة آمنة تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق استقلالية أكبر في مجال الطاقة.

وشدد على أن مكتبة الإسكندرية تؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية والمجتمع الأكاديمي والصناعي، فهو الطريق الأمثل لتحقيق تطلعاتنا في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا، وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات هامة تسهم في دفع عجلة البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية.

وألقى الدكتور محمد دويدار؛ رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كلمة افتتاحية بالنيابة عن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وقال إن هذا المنتدى هو حدث عالمي هام يأتي في ضوء توجه العالم نحو الطاقة النظيفة والمستدامة من خلال الاعتماد على الطاقة النووية كركيزة أساسية في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة النووية أصبح اليوم أحد العوامل الرئيسية لدعم التحول نحو مستقبل مستدام من خلال استخدام الطاقة النووية في توفير مصدر آمن للطاقة، ومن خلال تطبيقاتها المتعددة التي تخدم مجالات الصحة والزراعة والصناعة والبحث العلمي.

وأكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل العمل الدؤوب لتعزيز أمن الطاقة من خلال تنمية مصادرها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بجعل الطاقة النووية جزءًا رئيسيًا من استراتيجيها الحاضرة والمستقبلية، ومن هذا المنطلق يمثل مشروع محطة الضبعة النووية خطوة تاريخية في مسيرة مصر نحو الاستفادة من التقنيات النووية المتطورة حيث يتم تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الدولية وبالتعاون مع شركاء عالميين ليكون نموذجًا يحتذى به بين دول العالم.

وشدد على الالتزام بدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية المؤهلة في القطاع النووي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وهو ما يعكسه هذا المنتدى الذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أكد المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن هذه الحدث يمثل فرصة فريدة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات بين الشباب المهتمين بالطاقة النووية، مؤكدًا أن التكنولوجيا النووية تلعب دورًا حيويًا في هذا السياق، حيث تساهم في توفير الطاقة النظيفة والموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تؤمن بأهمية دعم قدرات الشباب في هذا المجال وتعمل ليكون هذا المنتدى منصة لتبادل الأفكار وأن يتم من خلاله تكوين شبكة قوية من الشباب والمبدعين الذين يسعون نحو مستقبل مستدام.

وشدد على أن الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول نحو طاقة نظيفة وآمنة، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء واتخذت في ظل الجمهورية الجديدة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات نحو تحقيق البرنامج النووي المصري الطموح بإنشاء محطة الضبعة النووية.

وفي كلمة مسجلة، تحدث أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" Rosatom الحكومية الروسية، عن أهمية دور المحطات النووية في العديد من المجالات. ولفت إلى تعاون الشركة مع شركائها حول العالم في إنشاء المحطات النووية وأهمها محطة الضبعة في مصر، إلى جانب دعم الشركة للتعاون الأكاديمي بين مصر وروسيا.

من جانبه، حث رافايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الشباب المشاركين في المنتدى على تحقيق أقصى استفادة من المشاركة في المنتدى لتعزيز وتبادل الخبرات ومناقشة أهدافهم في المستقبل. وقال إن العديد من الدول تستثمر حاليًا في الطاقة النووية ومن أهمهم مصر، مشددًا على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصر في إنشاء محطة الضبعة النووية.

وفي كلمتها، تحدثت سما بيلباو؛ المدير العام للجمعية النووية العالمية، عن أهمية الطاقة النووية في توفير مصدر نظيف للطاقة، وتعدد استخداماتها في جوانب مختلفة من حياتنا كالزراعة والرعاية الصحية، كما ثمنت جهود مصر وسعيها لتكون رائدة في مجال الطاقة المستدامة في المنطقة.

جدير بالذكر أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الشباب المتخصصين في مجال الطاقة النووية ومناقشة التطورات الحالية في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية واستخداماتها في مجالات مختلفة.

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