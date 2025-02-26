التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وحرس الحدود بعد مرور 30 دقيقة

استمر التعادل السلبي بدون أهداف بين الأهلي وحرس الحدود، بعد مرور 30 دقيقة في المباراة التي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث لاعبو الأهلي عن التقدم المبكر أمام الحرس ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

ونجح لاعبو حرس الحدود في إخفاق محاولة جراديشار في التقدم بعد الانفراد بالمرمى ولكن تضيع بعد ضغط دفاع الحرس مع الدقيقة 9.

ونجح فريق حرس الحدود في اختراق دفاع الأهلي ولكن تصل الكرة خارج مرمى مصطفى شوبير بالدقيقة 21.

وأضاع وسام أبوعلي كرة خطيرة من برأسه ولكن تمر بجانب المرمى مع الدقيقة 28.

وحاول وسام أبو علي في الدقيقة 27 اختراق دفاع حرس الحدود ولكن يتصدى لها الزنفلي.

وأعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي ستقام اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي - محمد سامي – إبراهيم عبد الحكم - عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: محمد مجلي – إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح – كاريديولا – حازم العسكري

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

فيما أعلن مارسيل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام نظيره حرس الحدود، وجاء كالتالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - جراديشار.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر،يأتي فريق حرس الحدود في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

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