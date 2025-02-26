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رياضة

حلمي طولان يكشف خطة اللجنة الفنية بالجبلاية لتقليص عدد الأجانب بالدوري

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

اتحاد الكرة، كشف حلمي طولان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، أن هناك دراسة مقترح يهدف إلى تقليل عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية بالدوري المصري.

وقال حلمي طولان في تصريحات لإذاعة أون تايم سبورت: “يأتي هذا المقترح في إطار سعي اللجنة لتخفيف الأعباء المالية على الأندية وتعزيز فرص اللاعبين المصريين في التواجد في التشكيلات الأساسية”.

أوضح طولان أن اللجنة الفنية تناقش حاليًا مقترحًا تقدّم به حسن فريد لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في القوائم، وكذلك تقليص عدد اللاعبين بشكل عام في القوائم نظرًا للزيادة الكبيرة في المصروفات، التي تؤثر سلبًا على الأندية.

وأشار طولان إلى أنهم يأملون في تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في مصر، كما هو معمول به عالميًا، حيث تُعلن الأندية ميزانياتها، وأي تجاوز في الإنفاق يقابله عقوبات.

وتابع طولان: أن الأندية المصرية لا تتعاقد مع أفضل اللاعبين الأفارقة، مشيرًا إلى أن اللاعبين المميزين يذهبون إلى أوروبا، بينما تستقطب الأندية المصرية لاعبين من مستويات أقل، مما يحد من الفرص المتاحة للمواهب المحلية للظهور واللعب في الدوري.

وكشف طولان أنهم ناقشوا في اللجنة الفنية مقترحًا بتقليل عدد اللاعبين الأجانب إلى 3 فقط في كل فريق.

وأكمل طولان: أن السماح لبعض الأندية بضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب يخلق فجوة كبيرة بين الأندية، مما يؤثر على التنافسية في الدوري المصري.

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اتحاد الكرة الدوري المصري اللجنة الفنية لاتحاد الكرة حلمي طولان

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