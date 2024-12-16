حلمى طولان: جمهور الزمالك غضبان منى لهذا السبب.. وشوبير لازم يتجنب ذكر ميت عقبة على لسانه.. وأين فروع الزمالك التى أنشأها مرتضى؟ (حوار)

>> لن أفرح بشوية إنشاءات.. وأقف ضد كل من يسيئ لنادى الزمالك.. وزامورا هو الرئيس التاريخى له

>> هناك علامات استفهام على المحترفين الأجانب بالزمالك وأعتقد أن الأجهزة الفنية لم يكن لها أى دور فى اختيارهم

>> إمام عاشور لازم يراعى ربنا فى أكل عيشه ويسيبه من الهلاوس اللى فى دماغه

>> جوميز كان أفضل مدرب فى الدوري قبل رحيله للدوري السعودي

>> سيف الجزيرى لا يصلح للزمالك وإمكانياته محدودة.. واللى عمل عقد زياد كمال لازم يتحاسب

>> الزمالك يحتاج مهاجم أفريقى دولي سوبر

>> هل يعقل أن تكون لجنة الكرة بالزمالك بدون حسن شحاتة وفاروق جعفر وأشرف قاسم

>> يجب أن يستفيد الزمالك من رموزه الكبار

>> الزمالك يحتاج لاعبين مميزين وكبارا على قدر نادى الزمالك

>> كيف يدافع شوبير عن إمام عاشور صاحب الفيديو الشهير الذى أهان رموز النادى الأهلي

>> أتمنى تجديد عقد زيزو سريعًا لأنه يتمتع بثقل كبير داخل الزمالك والمنتخب

يبقى حلمى طولان، واحدًا من المدربين الكبار الذين لهم بصمة واضحة مع أندية الدورى العام والزمالك بشكل خاص.

لعب حلمى طولان لنادى الزمالك فى الفترة من 1972 حتى 1981، وبعد الاعتزال، تولى تدريب أندية الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادى المصرى والشرطة وطلائع الجيش وسموحة وإنبي.

فى 7 يوليو 2013 أعلن عن توليه منصب المدير الفنى لنادى الزمالك خلفًا للمدرب البرازيلى جورفان فييرا، نجح فى قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة منذ خمس سنوات، أقيل فى 21 يناير 2014.

“فيتو” حاورت حلمى طولان للحديث معه عن العديد من الأمور المهمة فى الساحة الرياضية ونادى الزمالك خلال السطور التالية:

*فى البداية كيف رأيت مستوى الزمالك في ظل وجود جوميز قبل رحيله ؟

فى الحقيقة، الزمالك كان يقدم كرة ممتازة مع جوميز وحصل معه على بطولات مهمة وعلى المستوى الفنى جوميز مدرب مميز وأعتقد أنه كان الأفضل فى الدورى نظرًا للاسكواد الذى يمتلكه مع الزمالك والبطولات التى حققها مع الزمالك.

*هل كنت تؤيد التجديد مع جوميز؟

طبعا، كنت أتمنى تجديد عقد جوميز سريعًا لأنه مدرب مميز ومثل ما ذكرت هو حقق نجاحات مع الزمالك وبالتالى كان يجب تجديد تعاقده فى أسرع وقت خاصة وأنه كان قد بدأ يفهم طبيعة جماهير الزمالك والكورة المصرية والأفريقية بشكل عام.

وفى الحقيقة مندهش جدًا لاستبعاده من قائمة المدربين المرشحين من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كأفضل مدرب خاصة وأنه حاصل على بطولتى الكونفدرالية والسوبر الأفريقى وبالتالى كان يجب أن يتواجد ضمن قائمة المدربين المرشحين فى أفريقيا للفوز بأفضل مدرب داخل قارة أفريقيا.

*كيف رأيت طلب جوميز قبل رحيله للدوري السعودي بالتعاقد مع أوفى إيجاريا؟

لم أر اللاعب كى أحكم عليه ولكن يجب أن تنفذ طلبات المدير الفنى وبالتالى أنا مع التعاقد مع إيجاريا.

*كيف ترى فرص الزمالك فى هذا الموسم؟

الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك تحظى بتاريخ كبير، ويمكن أن تتعثر لكن لا تنكسر أبدا، وبالتالى لست قلقا على الزمالك في ظل مايتردد عن تولي السويسري كريستيان جروس قيادة تدريب نادي الزمالك وأن الإعلان سيكون بعد مباراة المصري أو بحد أقصى يوم غد الإثنين 16 ديسمبر 2024، خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي، والقادم أفضل بوجود مجلس إدارة منتخب ومستقر.

*كيف ترى مستوى الأجانب مع الزمالك؟

هناك علامات استفهام على المحترفين الأجانب، أعتقد أن الأجهزة الفنية لم يكن لها أى دور فى الاختيار.

*هل تؤيد تجديد التعاقد مع سيف الجزيرى مهاجم الزمالك؟

سيف الجزيرى لا يصلح لنادى الزمالك، إمكانياته محدودة ولكن نادى الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر ويكون لاعبا دوليا.

*قمت بتدريب زياد كمال فى إنبي، كيف ترى مستواه حاليًا مع الزمالك؟

زياد كمال لاعب جيد ولكن لا يصلح أيضًا لنادى الزمالك، لأن النادى يحتاج لاعبين مميزين وكبارا ويكونون على قدر نادى الزمالك.

وزياد كمال يصلح لأندية الوسط فى الدوري. وفى الحقيقة مندهش من عقد زياد كمال مع الزمالك ومن حرر هذا العقد مع إنبى يجب أن يحاسب.

*ما تقييمك لأداء لجنة الكرة بنادى الزمالك؟

أين لجنة الكرة؟! هل يعقل أن تكون لجنة الكرة مكونة من لاعب كرة قدم واحد؟ أين حسن شحاتة وفاروق جعفر وأشرف قاسم من لجنة الكرة فى الزمالك؟ يجب أن يستفيد الزمالك من رموزه الكبار وعلى رأسهم كابتن حسن شحاتة.

*كيف ترى هجوم أحمد شوبير الدائم على نادى الزمالك فى قناة النادى الأهلي؟

نصيحتى لأحمد شوبير يجب أن تتجنب ذكر نادى الزمالك نهائيًا فى عملك فى قناة الأهلي، اعمل حساب أنك ممكن فى يوم ترحل عن القناة وتعود مرة أخرى لقناة عامة ووقتها ماذا ستفعل؟ وكيف ستتعامل مع نادى الزمالك وقتها؟ ثم أنك تدافع عن إمام عاشور صاحب الفيديو الشهير الذى أهان رموز النادى الأهلي.

*كيف ترى الأزمات التى افتعلها إمام عاشور مع النادى الأهلى وماهى رسالتك له ؟

إمام عاشور هيبقى كويس لو التزم وراعى ربنا فى أكل عيشه ورزقه، ويسيبه من الهلاوس اللى فى دماغه دي، لأنه لاعب كبير جدا.. لاعب هايل.

*ما رأيك فى احتمالية رحيل أحمد سيد زيزو؟

أتمنى تجديد عقد زيزو سريعًا لأنه يتمتع بثقل كبير داخل الزمالك والمنتخب المصري.

*هل تشعر بوجود أزمة بينك وجماهير الزمالك؟

الجمهور يغضب منى لأننى ألعب بجدية ضد الزمالك ونتائجى إيجابية، ويقولون لماذا لا أفعل ذلك ضد الأهلي، لكنى أفعل ذلك ضد كل الفرق. أنا رجل مسئول عن فريق، ويجب التحلى بالأمانة، والجمهور لديه الوعى الكافى.

*لكن البعض يشكك فى انتمائك لنادى الزمالك؟

لن أرد على هؤلاء. أنا أكبر زملكاوى ومشجع لنادى الزمالك ولكن أحترم النادى الأهلى فى نفس الوقت.

*لماذا كنت دائم الخلاف مع مرتضى منصور؟

أنا ضد كل من يسئ لنادى الزمالك ومش هفرح بشوية إنشاءات، أين فروع الزمالك التى أنشأها مرتضى منصور؟ ولماذا يطلق على نفسه الرئيس التاريخى لنادى الزمالك؟ أنا ضد هذا اللقب لأن محمد حلمى زامورا هو نمبر وان والرئيس التاريخى للزمالك.

*هل يبقى محمد صلاح مع ليفربول؟

أتمنى أن يتم تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ومواصلة تحطيم كل الأرقام.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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