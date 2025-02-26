الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

بث مباشر الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري، يلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي أمام حرس الحدود 


ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. إليكم  بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود.

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وأعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي ستقام اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي 

المرمى: محمود الزنفلي
الدفاع: محمد الدغيمي - محمد سامي – إبراهيم عبد الحكم - عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: محمد مجلي – إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح – كاريديولا – حازم العسكري

تشكيل الأهلي  أمام حرس الحدود 

فيما أعلن مارسيل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام  نظيره حرس الحدود، وجاء كالتالي: 

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - جراديشار.

 

 

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر،يأتي فريق حرس الحدود  في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي وحرس الحدود بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر مباراة الأهلي أمام حرس بث مباشر الأهلي وحرس الحدود الاهلي اليوم

مواد متعلقة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

محمد يوسف يعلن تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي

نتائج قرعة كأس مصر للكرة النسائية

الشناوي وبن شرقي على دكة الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري

وسام أبو علي وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام حرس الحدود

وصول حافلة الأهلي لاستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

شاهد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا (بث مباشر)
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

زغلول صيام يكتب: لا الرابطة شرعية.. ولا طه عزت قانوني.. ولا شوبير عنده حق.. طب بنتكلم في إيه؟!

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل شركات المحمول في رمضان

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

منوعات

المزيد

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

صلاة التراويح 20 ركعة، برنامج مكثف للجامع الأزهر خلال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية