وزير الاستثمار: نسعى لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات خلال أسبوعين

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تدفع نحو توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات خلال أسبوعين، مؤكدا أن الإمارات شريك تجاري مهم لمصر.

وأضاف الخطيب خلال مقابلة خاصة مع CNBC عربية، على هامش مؤتمر Investpoia المنعقد في أبوظبي، أن الاتفاقية هي جزء أساسي من خطة العمل التجاري الثنائي بين البلدين وفق سياسات تجارية واقتصادية أوسع.

أخطر مرض يمكن أن يصيب الاقتصاد

وعن معدلات التضخم الحالية قال الخطيب إن الوزارة والبنك المركزي يراقبان أرقام التضخم باستمرار، معتبرا أن التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب الاقتصاد.

وأضاف أن مصر تمتلك سياسة واضحة وهي خفض التضخم، وأن المؤشرات جيدة حتى الآن، مع ترقب نتائج مارس حيث من المتوقع حدوث انفراجة في الأرقام بعد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، مشيرا إلى أن اتجاه التضخم يجب أن يكون نزوليا بعد 4 سنوات صعبة مرت بها مصر.



إصلاح هيكلي في السياسات المالية

وحول كيفية جذب الاستثمارات، قال الخطيب إن استهداف الاستثمارات يختلف من وقت لآخر، وأن العام الماضي كان صعبا بسبب تأثيرات البعد الإقليمي، وما يعني مصر الآن هو إصلاح هيكلي في السياسات المالية، والخروج من تبعات البعد الإقليمي الصعب، وأن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي في منطقة حوض المتوسط وقادر على جذب الاستثمار.



وأشار الخطيب إلى أن السياسة التجارية هي هدف أساسي لعمل الوزارة، حيث يتم التعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بالاستثمارات والتجارة لأن تكون مصر ضمن أول 50 دولة في تنافسية التجارة وضمن الـ 20 دولة الأولى عالميًا في مؤشر الدول ذات التنافسية العالية في التجارة بحلول عام 2030.



خطط توطين الاستثمارات الخارجية

وحول توقعات نمو الصادرات، قال وزير الاستثمار، إن العام الماضي كان جيدًا حيث زادت نسبة الاستثمارات بـ 15% ونطمح لزيادتها خلال العام الحالي، بدفع من خطط توطين الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى مصر.

وأعرب الخطيب عن أمله بتغيير اسم صندوق مصر السيادي إلى صندوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الصندوق الذي انتقلت تبعيته مؤخرا لوزارة الاستثمار يمثل أداة مهمة تلعب دورًا في تعظيم العائد من أصول الدولة.

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