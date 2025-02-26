رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تجهيز وحدة عناية متوسطة بمستشفى الطوارئ

عقد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى اجتماعًا لمناقشة تجهيز وحدة عناية متوسطة بقوة 50 سريرًا بمستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي وذلك بحضور الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء أقسام الباطنة والتخدير والعناية بالمستشفى الجامعي.

وضع خطة متكاملة بقنا

ووجه رئيس الجامعة بأهمية متابعة العمل في هذا المشروع وضرورة وضع خطة متكاملة تشمل التجهيزات والأجهزة الطبية المطلوبة للبدء بتشغيل الوحدة والعمل على رفع مستوى مقدمى الخدمة من أطباء وهيئة تمريض بعقد دورات تدريبية مستمرة.

وأشاد رئيس الجامعة بمشروعات التطوير بمستشفيات قنا الجامعية والتى تشمل مشروع مستشفى صحة المرأة ومستشفى طوارىء الباطنة مؤكدًا أن أعمال التطوير تمثل أحد جهود الجامعة في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فيما يتعلق بمحور الصحة، والذي يستهدف النهوض بصحة المواطنين، وشهد اللقاء مديرى الإدارات بالجامعة والمستشفى الجامعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.