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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تجهيز وحدة عناية متوسطة بمستشفى الطوارئ

مستشفيات قنا الجامعية
مستشفيات قنا الجامعية

عقد الدكتور أحمد عكاوى  رئيس جامعة جنوب الوادى اجتماعًا لمناقشة تجهيز وحدة عناية متوسطة بقوة 50 سريرًا بمستشفى  الطوارئ والإصابات الجامعي وذلك بحضور الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  ورؤساء أقسام الباطنة والتخدير والعناية  بالمستشفى الجامعي.

 وضع خطة متكاملة بقنا
ووجه رئيس الجامعة بأهمية متابعة العمل في هذا المشروع  وضرورة وضع خطة متكاملة تشمل التجهيزات والأجهزة الطبية المطلوبة للبدء بتشغيل الوحدة والعمل على رفع مستوى مقدمى الخدمة من أطباء وهيئة تمريض  بعقد دورات تدريبية مستمرة.

وأشاد رئيس الجامعة بمشروعات التطوير بمستشفيات قنا الجامعية  والتى تشمل مشروع مستشفى صحة المرأة ومستشفى طوارىء الباطنة مؤكدًا أن أعمال التطوير تمثل أحد جهود الجامعة في إطار السعي لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فيما يتعلق بمحور الصحة، والذي يستهدف النهوض بصحة المواطنين، وشهد اللقاء مديرى الإدارات بالجامعة والمستشفى الجامعى.

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