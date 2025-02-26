بدء اجتماع الحكومة لمناقشة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات تنفيذ الحزمة الجديدة، التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، في ظل جهود الدولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، لاستعراض أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوضيح تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها.

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