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رياضة

الشناوي وبن شرقي على دكة الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

تواجد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على دكة بدلاء الفريق أمام  نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

كما تواجد كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – أشرف داري - عمرو السولية - كريم وليد - أشرف بن شرقي- احمد نبيل كوكا – محمد عبد الله.

وأعلن   مارسيل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق أمام  نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي  أمام حرس الحدود 

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعه  - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - جراديشار.

 

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود 

ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق حرس الحدود  في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

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