الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة بسوهاج  وذلك ٤ ايام على ذمة استكمال التحقيقات. 

غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات  بسوهاج

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين  بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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