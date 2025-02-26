الأربعاء 26 فبراير 2025
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استقطاع أجزاء من الدائري وطريق الواحات لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي بالجيزة

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء أعمال استقطاع أجزاء من الطريق الدائري وطريق الواحات، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، الذي يشمل إنشاء 48 محطة على الطريق الدائري، من بينها محطة المنصورية رقم 48 ومحطة مدخل أكتوبر (زويل) رقم 46.

تفاصيل استقطاع الطريق وأماكن العمل

ووفقًا للبيان الرسمي، سيتم تنفيذ الاستقطاعات المرورية اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر على مدار اليوم بالكامل، وذلك على النحو التالي:

بالطريق الدائري أعلى تقاطع المنصورية: سيتم استقطاع 3 أمتار من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى في كل اتجاه، وذلك دون إجراء تحويلات مرورية.

بطريق الواحات عند مدخل أكتوبر (زويل): سيتم استقطاع 2 متر من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه، بالإضافة إلى استغلال الجزيرة الوسطى دون الحاجة إلى تحويلات مرورية.

إجراءات مرورية لضمان السيولة

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط مناطق الأعمال، كما تم تعيين خدمات مرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية في المواقع المتأثرة بالاستقطاع.

متابعة مستمرة لحين الانتهاء من الأعمال

وأوضحت المحافظة أن الجهات المختصة تتابع سير الأعمال بانتظام لضمان تنفيذها وفق الخطة الزمنية المحددة، مشيرةً إلى أن تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع يأتي ضمن خطة تطوير شبكة المواصلات العامة وتحسين كفاءة النقل الجماعي داخل محافظة الجيزة.

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