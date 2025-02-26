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المحكمة العليا بالسعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان

تحري هلال رمضان،
تحري هلال رمضان، فيتو

وجهت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء يوم الجمعة 29 /8/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى-؛ الموافق 28 /2/ 2025م.

ونص إعلان للمحكمة العليا كالتالي:

"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (191/هـ) وتاريخ 29 /7/ 1446هـ، أن يوم الجمعة 1 /8/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى-؛ الموافق 31 /1/ 2025م، هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة 29 /8/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى-؛ الموافق 28 /2/ 2025م".

مساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة

وأضاف البيان: وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتابع البيان: وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة ؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

مساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة

وختمت المحكمة العليا بيانها قائلة: والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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