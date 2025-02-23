وزير الأوقاف والمفتي يهنئان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى يوم التأسيس الـ 95

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الشقيق، بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وزير الأوقاف يعرب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية



وبهذه المناسبة العزيزة، أعرب وزير الأوقاف عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها الرائد في رعاية الحرمين الشريفين، ونشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز روح الوحدة بين الشعوب الإسلامية.

الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية



كما أشاد الوزير بعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات، والذي يؤكد متانة العلاقات بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.



ودعا الوزير المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفقهم لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.

مفتي الجمهورية يهنِّئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس



من جانبه تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشَّعب السعودي الشقيق؛ بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.



وبهذه المناسبة، يُعرب مفتي الجمهورية عن عميق تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة ولمواقف جلالة الملك وسمو ولي العهد تجاه قضايا الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز روح الوحدة بين الشعوب الإسلامية.



داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والأمان والسَّلامة والاستقرار.

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