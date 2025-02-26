الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة في أجا بالدقهلية

سيارات اللحوم
سيارات اللحوم

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة المدعومة  اليوم، بمركز ومدينة أجا، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة.

انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بمركز أجا 

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، بدأت بيع اللحوم في مدينة وقرى مركز أجا، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

سيارات اللحوم تبيع الكيلو بسعر 280 جنيها

من جهته قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، أنه بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، فإن سيارات اللحوم تبيع الكيلو بسعر 280 جنيها، من اللحوم الطازجة والكبد والمفروم وجميع أنواع اللحوم، وأن أماكن تواجد السيارات، مدينة أجا بجوار مجلس المدينة، وقرية منية سمنود بجوار الوحدة المحلية، وقرية برج النور بجوار الوحدة المحلية.

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