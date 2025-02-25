الهلال يحقق فوزا كبيرا على الخلود 5-1 في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزا عريضا على نظيره الخلود بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جاءت خماسية الهلال عن طريق: مالكوم دي أوليفيرا (هدفين) في الدقيقة 2 و19، سالم الدوسري (هدفين) في الدقيقة 3 و54، ماركوس ليوناردو في الدقيقة 27.

فيما جاء هدف الخلود الوحيد عن طريق عبدالرحمن سالم السفري في الدقيقة 64.

تشكيل الهلال ضد الخلود

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: علي البليهي - كاليدو كوليبالي - متعب - جواو كانسيلو

في خط الوسط: نيفيز - سافيتش - كايو - سالم الدوسري

في خط الهجوم: مالكوم - ليوناردو

تشكيل الخلود ضد الهلال

وصالح الهلال جماهيره بفوز عريض على الخلود، بعد تعرضه لخسارة موجعة أمام الاتحاد في الجولة الماضية

الهلال سقط أمام الاتحاد بنتيجة 4-1 في كلاسيكو دوري روشن والذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 21.

بهذه النتيجة يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب بـ55 نقطة.

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