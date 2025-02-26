تأهب عسكري في تايوان ردا على تدريبات صينية بالذخيرة الحية قرب الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها أرسلت قوات ردا على مناورات صينية "بالذخيرة الحية" قبالة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، ونددت بالتدريبات ووصفتها بالخطيرة.

تايوان تنشر قوات بعد إعلان الصين عن تدريبات بالذخيرة الحية



وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان اليوم الأربعاء: إن الصين نشرت 32 طائرة حول تايوان كجزء من مناورة قتالية مشتركة، وأعلنت عن "تدريبات بالذخيرة الحية" في منطقة تقع على بعد حوالي 40 ميلا بحريا جنوب الجزيرة.

وردا على ذلك، أرسلت القوات التايوانية وحدات بحرية وجوية وبرية لـ"المراقبة والتنبيه والرد بشكل مناسب"، بحسب البيان.

تايوان تنتقد التدريبات العسكرية الصينية

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية، إن جيش التحرير الشعبي الصيني انتهك بشكل صارخ الأعراف الدولية من خلال تعيين منطقة تدريب من جانب واحد على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل كاوشيونغ وبينغتونغ، وإجراء تدريبات بالذخيرة الحية دون سابق إنذار.

وأكدت أن "هذه الخطوة لا تشكل فقط خطرا كبيرا على سلامة الرحلات الجوية الدولية والسفن البحرية، لكنها أيضا استفزاز واضح للأمن والاستقرار الإقليميين".

واستطردت وزارة الدفاع التايوانية أن "هذا التحرك يتعارض تماما مع مزاعم الصين المتكررة حول مبادئ التعايش السلمي، ونتعهد بمواصلة تعزيز قواتنا العسكرية واستعدادها".

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