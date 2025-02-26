الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تأهب عسكري في تايوان ردا على تدريبات صينية بالذخيرة الحية قرب الجزيرة

تدريبات عسكرية في
تدريبات عسكرية في تايوان

أعلنت  وزارة الدفاع التايوانية، أنها  أرسلت قوات ردا على مناورات صينية "بالذخيرة الحية" قبالة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، ونددت بالتدريبات ووصفتها بالخطيرة.

تايوان تنشر قوات بعد إعلان الصين عن تدريبات بالذخيرة الحية


وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان اليوم الأربعاء: إن الصين نشرت 32 طائرة حول تايوان كجزء من مناورة قتالية مشتركة، وأعلنت عن "تدريبات بالذخيرة الحية" في منطقة تقع على بعد حوالي 40 ميلا بحريا جنوب الجزيرة.

txt

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

وردا على ذلك، أرسلت القوات التايوانية وحدات بحرية وجوية وبرية لـ"المراقبة والتنبيه والرد بشكل مناسب"، بحسب البيان.

تايوان تنتقد التدريبات العسكرية الصينية 

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية، إن جيش التحرير الشعبي الصيني  انتهك بشكل صارخ الأعراف الدولية من خلال تعيين منطقة تدريب من جانب واحد على بعد 40 ميلا بحريا من سواحل كاوشيونغ وبينغتونغ، وإجراء تدريبات بالذخيرة الحية دون سابق إنذار.

وأكدت أن "هذه الخطوة لا تشكل فقط خطرا كبيرا على سلامة الرحلات الجوية الدولية والسفن البحرية، لكنها أيضا استفزاز واضح للأمن والاستقرار الإقليميين".

واستطردت وزارة الدفاع التايوانية أن "هذا التحرك يتعارض تماما مع مزاعم الصين المتكررة حول مبادئ التعايش السلمي، ونتعهد بمواصلة تعزيز قواتنا العسكرية واستعدادها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تايوان التدريبات العسكرية الصينية الصين جيش التحرير الشعبي الصيني

مواد متعلقة

تايوان تتجنب رسوم ترامب بمضاعفة شراء الغاز الأمريكي

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وتدعو لحل سلمي للقضية
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

أسطورة مانشستر يونايتد: هذا الثنائي أفضل من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آخر جمعة.. دليلك الكامل لتحصيل الخير في وداع شهر شعبان

بيان عاجل من الإفتاء بشأن "المستريح الإلكتروني" والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية