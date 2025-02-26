"بداية نجاحك.. حقق حلمك" تستهدف تدريب 6000 شاب وفتاة بمراكز حياة كريمة في قنا

تواصل مبادرة "بداية نجاحك.. حقق حلمك" تحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع في محافظة قنا، وذلك في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور وحدات السكان في تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ودعم وتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان المصري.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

تُنفَّذ المبادرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وإشراف الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وبإشراف من الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير الوحدة المركزية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ومتابعة رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، وبدعم من اللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد.



وتستهدف المبادرة تقديم برامج تدريبية تضمن نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتنمية مشروعاتهم، كما توفر المبادرة مزايا خاصة للشباب من خلال بنك مصر، تشمل إصدار بطاقات ميزة مجانًا، وفتح حسابات الشباب مجانًا مع مزايا متعددة، وفتح محفظة بنك مصر الإلكترونية لتسهيل المعاملات المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وفتح حسابات النشاط الاقتصادي بامتيازات خاصة، وتقديم دعم لذوي الهمم من خلال حسابات مصرفية مخصصة لهم، كما تسهم المبادرة في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عبر 30 حرفة مختلفة بالتعاون مع مديرية العمل، إضافةً إلى القوافل الطبية للكشف عن أمراض العيون، وتقديم النظارات الطبية والعمليات الجراحية المجانية حسب الاحتياج. وخلال المرحلة الأولى من المبادرة، تم تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال عام 2023، مما أسهم في تحسين فرصهم في سوق العمل.

مدير وحدة السكان بقنا

وفي هذا السياق، أكد رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، أن المرحلة الثانية من المبادرة تشهد تكثيفًا للأنشطة التدريبية المجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل، مستهدفة تدريب 6000 شاب وفتاة بمراكز حياة كريمة.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الإنسان، وتحقيق رؤية مصر 2030، تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.