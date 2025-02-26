الأربعاء 26 فبراير 2025
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سياسة

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

تهنئة رئيس مجلس النواب لرئيس الجمهورية 

وجاء في نص برقية التهنئة:  يطيب لي - بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب - أن أتقدم إلى سيادتكم - بأسمى آيات التهاني، وأصدق الأمنيات، داعيا الله جل وعلا، أن يديم على وطننا الغالي، بفضل جهودكم الدؤوبة، نعمة الأمن والاستقرار، وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع الخير والسلام”.

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الامن والاستقرار أعضاء مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس النواب

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