الأربعاء 26 فبراير 2025
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سياسة

رئيس النواب يحذر الحكومة من غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان النوعية

رئيس مجلس النواب،
رئيس مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تحذيرات للحكومة بشأن تكرار تغيب عدد من الوزراء، عن اجتماعات اللجان النوعية.

اجتماعات اللجان النوعية

وقال رئيس المجلس، خلال كلمة بالجلسة العامة: نلاحظ خلال الفترة الأخيرة تغيب عدد من الوزراء عن اجتماعات اللجان النوعية ومنها لجنة الخطة والموازنة التي تناقش حاليا الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

التقاليد البرلمانية

وأضاف جبالي: أن ذلك يتنافى مع التقاليد البرلمانية ويتنافى مع النصوص الدستورية التى تلزم بحضور الوزراء تلك المناقشات الهامة، حيث لم يحضر الوزير المعنى لتلك المناقشات، وجميعنا يعلم مدى أهمية مناقشات الحساب الختامى وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوصه.

وشدد جبالى، على وزير الشئون النيابية والقانونية، أهمية التنبيه على الوزراء المعنيين بأهمية الحضور بأشخاصهم اجتماعات اللجنة.

متابعة حضور الوزراء

كما شدد على الأمين العام لمجلس النواب، متابعة حضور الوزراء، وإبلاغه بموقف حضور الوزراء أولا بأول وأكد، أن لا تهاون في ذلك الأمر نظرا لأنه التزام دستورى لا خيار فيه.

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