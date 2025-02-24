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سياسة

النواب يوافق على إلزام المحامين بإعداد قوائم بالمنتدبين

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة على تعديل المادة (٥٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بإعداد قوائم المحامين المنتدبين لدى المحاكم.

 

نقابات المحامين الفرعية

 وجاء التعديل بعدما اقترح النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية تعديل نص المادة وموافقة المجلس عليه ليصبح على النحو الآتي:

تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوام بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال.

 

المحكمة الابتدائية 

وذلك بعدما كانت تنص على:

يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

ممارسة حق الدفاع

وأوضح الطماوى، فلسفة التعديل المقترح، بأنه يضمن الوصول إلى كفالة حق الدفاع بدون أى أمر يهدد ممارسة حق الدفاع، مؤكدا أهمية أن يكون إعداد القوائم وجوبيا والزاميا 

 

ووافق كل من نقيب المحامين عبد الحليم علام، ووزير العدل المستشار عدنان الفنجرى، على التعديل المقترح، مع إجراء اقتراح تعديل عليه، وهو ما وافق عليه المجلس

وأكد نقيب المحامين أن أعداد المحامين كافية وتزيد على المطلوب.

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