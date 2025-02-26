خبير: إطلاق خدمات المدفوعات الرقمية يدعم رؤية مصر 2030

أكد بلال المغربل خبير التكنولوجيا المالية والرئيس التنفيذي والمؤسس لإحدى شركات المدفوعات الرقمية أن التوسع بالخدمات الرقمية بالقطاع المالي، بدعم رؤية مصر 2030 والتى تستهدف نشر الحلول الذكية للخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي.

خدمات جديدة بقطاع المدفوعات الرقمية

وكشف عن وجود خدمات جديدة بقطاع المدفوعات الرقمية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر وبنك مصر، خاصة إن بعض مقدمى خدمات الدفع الإلكتروني يقدمون خدمات السحب والإيداع لعدد محدود من المحافظ، بينما تتيح نقاط البيع مكسب الخدمة لكافة المحافظ الإلكترونية، في جميع محافظات مصر.

واضاف ان الخدمة الجديدة تتيح نقاط البيع لمكسب سحب وإيداع لمختلف المحافظ الإلكترونية وكذلك محافظ شركات الاتصالات الاربعة تتمثل في إتاحة خدمة السحب والإيداع لجميع المحافظ الإلكترونية في مصر عبر قاعدة عريضة من نقاط السحب والإيداع عبر الشركاء التجار والتي ستصل لنحو 150 ألف نقطة بنهاية 2025، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية متوقعا وصول حجم المعاملات المالية من خلال خدمة السحب والإيداع المُطلقة حديثًا، لنحو 10 مليار جنيه بنهاية 2025.

تحقيق الشمول المالي

واشار إلى أن خدمة السحب والإيداع يعزز من تحقيق الشمول المالي لطبقة عريضة من التجار ما يسهل من عملية صرف المرتبات وتنفيذ التحويلات بشكل أسرع وأقل تكلفة.

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