المصرية للبترول توقع اتفاقية تعاون لإنشاء مركز بيانات موحد للقطاع

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية تعاون مع شركة سيسكو العالمية لإقامة مركز البيانات الموحد بقطاع البترول المصري، في إطار رؤية الهيئة لتحقيق التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية لتقليل التكاليف التشغيلية ودعم اتخاذ القرار من خلال توفير المعلومات اللازمة، وإحكام تأمين البيانات.

وقع الاتفاق المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول مع المهندس محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو مصر بحضور المهندسة إيمان وافي مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

ويوفر مركز البيانات الموحد وبنيته التحتية الرقمية حلولًا تتسم بالكفاءة والفاعلية والأمن المعلوماتي لتلبية احتياجات العديد من شركات قطاع البترول للتوسع في تطبيق التحول الرقمي.

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