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أرقام قياسية لكولر مع الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل مواجهة هامة أمام حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

إنجازات مارسيل كولر مع النادي الأهلي


 عدد المباريات: 151 مباراة.
عدد مرات الفوز: 104 مباراة.
 عدد مرات التعادل: 30 مباراة.
عدد مرات الخسارة: 17 مباراة.
عدد الأهداف المسجلة: 299 هدفًا.
 عدد الأهداف المستقبلة: 118 هدفًا.
 عدد المباريات بشباك نظيفة: 83 مباراة.
 أكبر فوز: 6-1 أمام شباب بلوزداد الجزائري.
 أكبر خسارة: 5-2 أمام ماميلودي صن داونز.


البطولات التي فاز بها كولر مع الأهلي


السوبر المصري (4 مرات).
 كأس مصر (مرتين).
 دوري أبطال أفريقيا (مرتين).
 الدوري المصري الممتاز (مرتين).
 الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.
 

ويدخل النادي الأهلي المباراة مستهدفًا تحقيق الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره والعودة لمسار الانتصارات في بطولة الدوري، وذلك بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الزمالك في القمة بهدف لكل فريق.

أما حرس الحدود فيبحث هو الآخر عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي اليوم بحثًا عن تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري أملًا في حجز مكان له في المربع الذهبي.    

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود 

ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر،يأتي فريق حرس الحدود  في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

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