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محافظات

حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية للتفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات

حملة مكبرة بحى شرق
حملة مكبرة بحى شرق الإسكندرية للتفتيش على المحال

شنت الأجهزة التنفيذية بحى  شرق برئاسة المهندسة  نهى خليفة  بمحافظة الإسكندرية  اليوم، حملة مكبرة على شارع النصر جرين بلازا، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين لإزالة الإشغالات، والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

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ويأتى ذلك فى ضوء تكليفات  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات لعدم عرقلة حركة السير 

وفى خلال الحملة تم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المعتدين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم

 على الصعيد ذاته أسفرت الحملة عن قيام صحة شرق بتحرير عدد ( ١) محضر عدم حمل شهادات صحية وعدد(١) محضر اشتراطات صحية وتم اعدام (٢٠ كجم ) مأكولات ومنتجات غذائية  مجهولة المصدر وغير صالحة  .

وقيام إدارة تموين شرق بالمرور علي بعض المنشآت وتحرير  (٢) محضر عدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير  (٤) إنذارات عدم نظافة، وقيام القوى العاملة بتحرير (١)  إنذار، فضلا عن قيام شئون البيئة بتحرير(١) محضر و(٣) إنذارات، وقيام إدارة  الرصد البيئي بتحرير عدد(٤) محاضر و(٨) إنذار وقيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع عدد (٣) محلات، وتم المرور على عدد (٣) صيدليات.
 وتم تحصيل غرامات فورية بإجمالى ٢٢٩ ألف جنيه، وتستمر أعمال التفتيش والمتابعة بصفة مستمر

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الفريق أحمد خالد حسن بحى شرق نهى خليفة جرين بلازا الاسكندرية

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