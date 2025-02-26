الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

أول تعليق من بيراميدز على إيقاف القيد

بيراميدز،فيتو
بيراميدز،فيتو

أكد مصدر داخل نادي بيراميدز، أنه لم يتم إيقاف قيد بيراميدز بسبب مستحقات التونسي عمر لعيوني، ولكن الأمر يتعلق باللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع فيفا، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي "بيراميدز" خاصة وأنه معار لنادي الجونة.

وتابع مصدر أن سر إصدار جواز إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب الفيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.


وأضاف المصدر أن  الفيفا اعتبر فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع فيفا، مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة.

وأتم: كل ما يثار عن إيقاف القيد الصيفي لنادي بيراميدز بسبب قضية التونسي عمر لعيوني ليس له أساس من الصحة، وبعد حل مشكلة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد.

وكان قد تلقى فريق بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإخطاره بإيقاف القيد الخاص بالفريق بشكل رسمي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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