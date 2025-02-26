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المجلس الأعلى لفرع جامعة الإسكندرية بتشاد يناقش طرح تخصصات جديدة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

عقد المجلس الأعلى لفرع جامعة الإسكندرية بجمهورية تشاد،  اجتماعا برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أمان تاتالوم، نائب رئيس جامعة أنجامينا نائبًا عن رئيس جامعة أنجامينا، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محمد زين جمعة، مدير العلاقات الدولية بجامعة إنجامينا، والدكتور محمد أحمد نصر زكى منسق الفرع، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة بالشاطبى.

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 فى بداية الاجتماع رحب رئيس الجامعة بالجانب التشادي مؤكدًا عمق الروابط التي تربط الشعبين الشقيقين، وحرص جامعة الإسكندرية على توطيد هذه الروابط من خلال التعاون العلمي والأكاديمى بين الجانبين، ليكون فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة انجامينا منارة للعلم بدولة تشاد ودول وسط وغرب إفريقيا، من خلال توفير حزمة من البرامج التعليمية والأبحاث العلمية التي مستهدفات التنمية في هذه الدول.

وناقش المجلس إمكانية طرح تخصصات جديدة وبرامج مزدوجة باللغتين الإنجليزية والفرنسية تتناسب مع احتياجات المجتمع التشادى ودول منطقة وسط وغرب إفريقيا، ليكون الفرع مركزا إقليميا للتعليم العالي بتنافسية عالمية.

 ووافق المجلس على تخصيص جزء من مساحة مباني الفرع بالدور الأرضي لإنشاء مركز طبي ليكون نواة للبرامج الطبية المقرر إنشاؤها بالفرع، مع إتمام الدراسات اللازمة  من جامعة الإسكندرية لتخصيص الأرض اللازمة لإنشاء المستشفي التعليمي مستقبليا في مدينة إنجامينا.

كما ناقش المجلس إنشاء مزرعة تعليمية وإنتاجية يكون لها دور إنتاجي وتصنيعي زراعي وحيوانى وتسهم في تنمية الثروة الحيوانية والجوانب الزراعية والصناعية المرتبطة بها.

وناقش  المجلس آليات توفير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية لتدريس المقررات الدراسية، وندب الكوادر الإدارية المساعدة التي يحتاجها الفرع.

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جامعه الإسكندرية الدكتور أمان تاتالوم بجامعة إنجامينا كلية الزراعة تشاد

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