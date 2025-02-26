تجديد حبس ربة منزل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس ربة منزل تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط (ربة منزل"لها معلومات جنائية) تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالي – 12 حافظة نقود).



وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وأن المضبوطات التي بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما اعترفت بتصرفها في بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته (6 هواتف محمولة مجهولين المصدر).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.