الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

إحالة سائق سيارة نقل للجنايات بتهمة دهس شاب في عين شمس

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق سيارة نقل متهم بصدم شاب يقود سكوتر كهربائي أعلى شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه، للمحاكمة الجنائية.

حادث شارع جسر السويس

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى شارع جسر السويس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين اصطدام تريلا باسكوتر كهربائي في شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرع الشاب،  ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات النجدة جسر السويس

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