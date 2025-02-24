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حوادث

تجديد حبس سائق دهس شابا في جسر السويس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس سائق سيارة نقل متهم بصدم شاب يقود سكوتر كهربائيا أعلى شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه، وذلك 15  يوما على ذمة التحقيق.

 

حادث شارع جسر السويس

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى شارع جسر السويس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين تصادم تريلا باسكوتر كهربائي على شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرع الشاب،  ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح عين شمس شارع جسر السويس غرفة عمليات النجدة

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