3 منصات جديدة تنتظر مصير "FBC"، العملاء يسحبون الأرصدة والمنصات توقف التعامل، الأمن يفحص بلاغات المتضررين، ورسالة تحذير من الداخلية للمواطنين

ما زالت أصداء واقعة منصة FBC الإلكترونية، تشغل بال عدد كبير من المواطنين بعد تعرض المئات لوقائع نصب واحتيال واستيلاء على أموالهم، ليتم إزاحة الستار عن ضحايا جدد سقطوا في براثن النصب على غرار المنصة FBC، ليبدأ عشرات العملاء في سحب أرصدتهم من نحو 4 منصات إلكترونية تمارس نفس النشاط المخالف قانونًا، والأكثر من ذلك قيام المسئولين على المنصات بإيقاف سحب أرصدة العملاء مما زاد الشك والريبة ودفع البعض إلى تقديم بلاغات للإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات “ مباحث الإنترنت سابقا”.

منصات جديدة تنتظر مصير منصة FBC

وبدأت أجهزة الأمن فى فحص البلاغات المقدمة من المواطنين، فضلًا عن فحص ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وقائع نصب من منصات مشابهة.

وتصدر محركات البحث الاجتماعى، منصة تسمى GME الإلكترونية للاستثمار، التي يديرها أشخاص مجهولو الهوية، تمكنوا من خداع آلاف الضحايا من خلال وعود كاذبة بتحقيق أرباح يومية مقابل الإيداع والزعم بامتلاك فروع خارج مصر، ما سهل مهمة استدراج الضحايا ودفع أموال طائلة وإيداعها لديهم.

العملاء يسحبون الأرصدة والمنصات تعلن توقف التعامل

مصير مجهول يتنظر عددا من المنصات التى تصدرت المشهد المنصات حملت أسماء GME وRGA وHAVAS بعد أن لجأ بعض العملاء إلى سحب أموالهم، وسط محاولات من مسئولى المنصات استرجاع العملاء وطمأنتهم أن أموالهم مضمونة، وهناك الفرع الرئيسى للمنصات خارج مصر يضمن أموالهم.

وكشفت التحقيقات، أن هذه المنصات تساعد عملاءها في جمع مبالغ مالية سريعة، وذلك بمقابل تنفيذ بعض المهام، منها مشاهدة فيديوهات إعلانية، وتنزيل تطبيقات وتقييمها. وتختلف هذه المهام من شخص لآخر. ومن يقوم بإيداع مبالغ مالية كبيرة عن طريق المحافظ الإلكترونية، يحصل على ربح يومي وشهري كبير.

إحدى ضحايا منصة FBC بمحافظة المنوفية

وفى سياق متصل، أجرت فيتو بثا مباشرا مع إحدى ضحايا منصة FBC بمحافظة المنوفية، لتروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها.

قالت أم رحمة بائعة دواجن بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية: قمت بدخول المنصة منذ قرابة أسبوع بمبلغ 11300 جنيه، وبعد ذلك أخبروني بأنه حدثت قرصنة على الموقع ومن يريد إعادة فتح الحساب فليقوم بدفع 3 آلاف جنيه.

وأضافت أم رحمة: كنت أشعر بالأمان وقمت باستلاف الأموال، خاصة بعد أن رأيت جميع الجيران يلعبون هذه اللعبة، وبالفعل يحصلون على ربح من 350 لـ 500 جنيه يوميًا، وعندما سألت عن حرمانية الأموال لأنني لم أتعب بها أخبروني بأنني سأشاهد الفيديوهات وسأقوم من خلالها بعمل لايكات وزيادة مشاهدة الموقع لذلك فإنني سأكون ذو ربح حلال.

وأشارت أم رحمة: “أخبروني أنه يجب أن يكون لدي أموال على محفظة أولا ويجب أن تكون المحفظة باسمي وأقوم بالدخول على الإعلانات وعمل لايك يوميا خلال 12 ساعة، أقوم بتحديدهم بنفسي لأقوم بالعمل خلالهم، وأنه عندما نضع 11200 سيتم وضع 490 جنيها يوميا، ولو تم وضع 3600 جنيه سأتمكن من الاستفادة من عجلة الحظ، وبعد دفع الـ 3 آلاف جنيه لتفعيل الحساب بدأنا في دخول عجلة الحظ وأكدوا حصولنا على رصيد 219 ألف جنيه، وربحنا مرتين مرة هاتف آيفون بـ 58 ألف جنيه”.

وأكملت أم رحمة، أنهم “أيضا من أجل عمل بروباجندا حول الشركة طالبوا منا عمل شنطة رمضان بقيمة 1000 جنيه، وسيقومون بإرسال قرابة الـ 5 آلاف جنيه من أجل الشنطة والتصوير بها، وتأكيد أن الشركة هي من قامت بإرسالها لنا، ولكنني لم أبدأ بها مثل البقية ولم أتمكن من سحب أموال أيضا لأنني لم أُقارب الأسبوع في اللعبة”.

رسالة تحذير من الداخلية للمواطنين

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع التطبيقات المجهولة المصدر مثل منصة FBC التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحًا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، الساعات الماضية فى ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ضم 13 متهما من بينهم 3 أجانب.

منصات جديدة تنتظرها مصير منصة FBC.. العملاء يسحبون الأرصدة والمنصات تعلن توقف التعامل.. الأمن يفحص بلاغات المتضررين.. ورسالة تحذير من الداخلية للمواطنين

تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وكشفت التحريات، قيامهم بالإتفاق مع 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13 منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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