فعاليات قصور الثقافة في رمضان، أنشطة متنوعة بالسامر والحديقة الثقافية وقصري الإبداع والسينما

برنامج فعاليات مكثف تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان الكريم، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث أعدت الهيئة برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا بالقاهرة والمحافظات في "ليالي رمضان الثقافية والفنية" هذا العام.

ليالي رمضان الثقافية والفنية

وتتضمن الفعاليات المقدمة خلال الشهر الفضيل، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عروضا فنية تتنوع بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني، بجانب عروض التنورة التراثية، والأخرى المقدمة للأطفال.

كما تشهد الفعاليات برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أمسيات شعرية، عروض السيرة الهلالية، ولقاءات مع كبار الكتاب والمبدعين، وأخرى عن المبدعين الراحلين، بالإضافة إلى عدد كبير من الورش الفنية والحرفية لمختلف الفئات العمرية، بخلاف ورش الحكي والألعاب الشعبية، والمعارض الفنية، ومعارض الكتب التي تضم أحدث الإصدارات.

وتقدم هيئة قصور الثقافة خلال الشهر أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بينما تشهد المواقع التابعة بالمحافظات أكثر من 3000 فعالية على مدار الشهر الفضيل.

الأنشطة المركزية بالقاهرة

وتتضمن الفعاليات المركزية بالقاهرة 535 نشاطا ثقافيا وفنيا تنفذها الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، من خلال الإدارات العامة التابعة، وذلك تقدم في عدة مواقع، منها: مسرح السامر بالعجوزة، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 21 رمضان، ويشهد عروضا فنية تتنوع ما بين الفنون الشعبية، والموسيقى العربية والإنشاد الديني.

كما تستقبل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في الفترة من 10 وحتى 22 رمضان، أنشطة متنوعة تشمل: برنامج راوي من بلدنا (السيرة الهلالية)، حفلات توقيع إصدارات الهيئة، ورش فنية وحرفية، مسابقات، معارض كتب وحرف تراثية وتقليدية، عروض فنية، ولقاءات للاحتفاء بالفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية.

ويشهد قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، خلال الفترة من 12 وحتى 24 رمضان، أيضا ورشا فنية متنوعة للأطفال، فقرات رسم على الوجه، بالإضافة عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية، والورش الحرفية كالطرق على النحاس، أشغال الجلد، الحلي، الخيامية، الأرابيسك، الخزف، الفخار، الكليم، وغيرها.

ويقدّم قصر السينما بجاردن سيتي لرواده، عروضا وورش فنية للأطفال، ولقاءات تثقيفية، بجانب الأفلام المتنوعة، وذلك في الفترة من 2 وحتى 28 رمضان.

كما تنظم هيئة قصور الثقافة ضمن فعالياتها المركزية "مهرجان الطور للإنشاد الديني"، في الفترة من 16 حتى 20 رمضان، على مسرح الطور الصيفي، بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة فرق الإنشاد الديني من محافظات: بورسعيد الشرقية، والبحيرة، بالإضافة إلى الأنفوشي من محافظة الإسكندرية، وفرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني من مدينة الطور.

كما يشهد برنامج الهيئة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة بعدة أماكن أخرى بالقاهرة بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة والعديد من المؤسسات منها بمعرض فيصل الرمضاني للكتاب، وتقدم الهيئة كذلك أنشطة متنوعة بالمناطق الجديدة الآمنة.

برامج الأقاليم الثقافية

أما برنامج الأقاليم الثقافية تنطلق فعالياته، أولا بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي الذي يشمل محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، مطروح)، ويستقبل مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى الفعاليات المركزية خلال الفترة من 6 حتى 22 رمضان، وتشمل تنفيذ 215 فعالية، وتتنوع ما بين العروض والورش الفنية، اكتشاف المواهب، المعارض الفنية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية.

وفي إقليم شرق الدلتا الثقافي، الذي يضم محافظات (الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ)، يستقبل السرادق المقام بساحة قصر الزقازيق بمحافظة الشرقية الفعاليات المركزية خلال الفترة من 9 إلى 20 رمضان، ويشهد تنفيذ 462 فعالية، وتتنوع الأنشطة المُقدمة ما بين عروض فنية، عروض مسرحية، أمسيات ولقاءات شعرية، وورش فنية وعروض للأراجوز للأطفال، ورش حكي، بالإضافة إلى منفذ لبيع كتب إصدارات الهيئة.

وتتواصل الفعاليات بإقليم جنوب الصعيد الثقافي الذي يضم محافظات (الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، قنا)، حيث يستقبل كورنيش النيل بمحافظة قنا الفعاليات المركزية خلال الفترة من 10 حتى 20 رمضان، ومن المقرر تنفيذ 85 فعالية، وتتنوع الأنشطة المقدمة ما بين عروض فنية وابتهالات دينية، محاضرات وندوات وأمسيات شعرية، ورش فنون تشكيلية للأطفال عن صناعة فانوس رمضان، معارض للكتب، ورش حكي، ومسابقات معلومات عامة.

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، الذي يشمل محافظات (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء)، يستقبل قصر ثقافة بورسعيد الفعاليات المركزية خلال الفترة من 10 حتى 20 رمضان، وتشمل تنفيذ عدد 83 فعالية، تتنوع ما بين عروض فنية، محاضرات، وأمسيات، أنشطة لذوي الهمم، وورش فنية، وأشغال يدوية للمرأة.

وفي إقليم وسط الصعيد الثقافي الذي يضم محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد)، يستقبل قصر ثقافة أسيوط الفعاليات المركزية خلال الفترة من 10 حتى 21 رمضان، ومن المقرر تنفيذ 148 فعالية، تتنوع ما بين عروض فنية وابتهالات دينية، قوافل ثقافية، محاضرات وندوات وأمسيات شعرية، ورش فنون تشكيلية للأطفال، معارض للكتب، ورش حكي، ومسابقات معلومات عامة.

أما إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي الذي يشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية، بني سويف)، يستقبل قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة الفعاليات المركزية للإقليم خلال الفترة من 11 حتى 20 رمضان، ومن المقرر أن يتم تنفيذ 112 فعالية، وتتنوع الأنشطة المقدمة ما بين عروض فنية، أمسيات شعرية، محاضرات وندوات عن فضائل شهر رمضان، مقهى ثقافي، اكتشاف مواهب.

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