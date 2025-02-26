الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الأطفال الأيتام إلى الأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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 نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الأطفال الأيتام إلى الأكاديمية العسكرية المصرية وشركة سايلو فودز للصناعت الغذائية وذلك بالتعاون مع مؤسسة “ساعد الخير” للتنمية.

وياتي ذلك إنطلاقًا من حرص القوات المسلحة على المشاركة المجتمعية مع أبناء الشعب المصرى والدعم المستمر لمؤسسات المجتمع المدنى،

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية حيث تم إستعراض عدد من الأنشطة التدريبية لطلبة الأكاديمية وكذا ميادين التدريب التخصصية المطورة بأحدث النظم التكنولوجية والتى تسهم فى إعداد وتأهيل الطلبة وفقًا لأرقى منظومات التدريب، وتم عرض فيلم تسجيلى تضمن نشأة وتطور الأكاديمية العسكرية المصرية.

سايلو فودز للصناعات الغذائية

كما تم تنظيم زيارة لشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية تضمنت جوله تفقدية تم خلالها إستعراض دور الشركة وما تقدمه من منتجات وفقًا لأحدث تكنولوجيا الصناعات الغذائية العالمية.

وأعرب مسئولو مؤسسة ساعد الخير للتنمية والأطفال المشاركين عن سعادتهم البالغة بزيارة صروح القوات المسلحة المختلفة والتى عززت بداخلهم روح الولاء والإنتماء والوعى بحجم الجهود المبذولة من القوات المسلحة فى مختلف المجالات.

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