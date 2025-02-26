بن شرقي يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود بالدوري

استقر مارسيل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق أمام نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود



ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر،يأتي فريق حرس الحدود في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

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