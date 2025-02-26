تجديد حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في أبو النمرس

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في أبو النمرس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

سرقة شقة في أبو النمرس

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شقة سكنية في أبو النمرس للسرقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن 4 عاطلين تم تحديد هويتهم، وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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