الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال أسرة طفلة لقيت مصرعها داخل دلو غسيل بأبو النمرس

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 استدعت نيابة الجيزة أسرة طفلة تبلغ من العمر عامين، لقيت مصرعها غرقا داخل دلو غسيل أثناء لهوها داخل حمام منزلها بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

 

غرق طفلة داخل دلو غسيل 

 تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق الطفلة حنان (عامان) داخل حمام منزل أسرتها بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الطفلة كانت تلهو بمفردها حينما سقطت داخل دلو مخصص للغسيل، ما أدى إلى غرقها بسبب صغر حجمها وعدم قدرتها على الخروج منه.

 

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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