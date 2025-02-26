العثور على جثة شاب في النيل بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، فجر اليوم الأربعاء، على جثة شاب بها شبهة جنائية تم إلقائه في النيل من أعلى كوبري الشهيد باسم فكري، في مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بمقتل شاب فجر اليوم إثر التعدي عليه بالضرب وإلقائه بنهر النيل في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ر.ك، يبلغ من العمر 33 عامًا، تم ضربه على رأسه وإلقائه من أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في النيل وتمكن من الخروج من المياه ولفظ أنفاسه الأخيرة على فراش المستشفى بمركز نقادة.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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