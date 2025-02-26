الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يلتقي  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.


ويدخل النادي الأهلي المباراة مستهدفًا تحقيق الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره والعودة لمسار الانتصارات في بطولة الدوري، وذلك بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الزمالك في القمة بهدف لكل فريق.

أما حرس الحدود فيبحث هو الآخر عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي اليوم بحثًا عن تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري أملًا في حجز مكان له في المربع الذهبي.    

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود 


ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر،يأتي فريق حرس الحدود  في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الاهلي اليوم الاهلي امام حرس الحدود الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز بطولة الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج بالدوري السعودي

موعد مباراة يوفنتوس ضد إمبولي بكأس إيطاليا

مباراة الهروب من القاع، مودرن سبورت يواجه الجونة بالدوري

الإسماعيلي يسعى لتصحيح مساره بالدوري على حساب فاركو اليوم

جماهير الأهلي تدشن هاشتاج إلغاء المتابعة لرابطة الأندية المحترفة

جوارديولا يتحدث عن مرموش ويكشف موقف هالاند أمام توتنهام

بقيادة مرموش وغياب هالاند، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

حمد الله يقود هجوم الشباب أمام الرائد بالدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

من أمن العقاب أساء الأدب، حسام المندوه يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء بعد أحداث مباراة القمة

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

نقل المطرب الشعبي ريكو إلى العناية المركزة في دبي

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون البلدي يقترب من 60 جنيها وانخفاض الفول الأخضر

منوعات

المزيد

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

واقعة غريبة، حكم مباراة يحسب ركلة جزاء بسبب وجود كرتين في أرضية الملعب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية