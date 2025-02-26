موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.



ويدخل النادي الأهلي المباراة مستهدفًا تحقيق الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره والعودة لمسار الانتصارات في بطولة الدوري، وذلك بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الزمالك في القمة بهدف لكل فريق.

أما حرس الحدود فيبحث هو الآخر عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي اليوم بحثًا عن تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري أملًا في حجز مكان له في المربع الذهبي.

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود



ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر،يأتي فريق حرس الحدود في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

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