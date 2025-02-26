2148 سوريًا يغادرون ميناء نويبع منذ بدء 2025

غادرت العبارة كوين نفرتيتي ميناء نويبع البحري متجهة إلى ميناء العقبة الأردني، وعلى متنها 144 سوريًا، وذلك ضمن الرحلات المنتظمة التي يتم تنظيمها لتيسير عودة الأشقاء السوريين إلى وطنهم.

مغادرة السوريين

وارتفع إجمالي المغادرين عبر الميناء منذ بداية العام الجاري إلى 2148 فردًا، موزعين على 18 رحلة بحرية. حيث شهد شهر يناير مغادرة 1048 فردًا، فيما غادر خلال شهر فبراير حتى الآن 1100 فرد، منهم 751 فردًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، و205 أفراد يوم الأحد 23 فبراير، بالإضافة إلى 144 فردًا في هذه الرحلة.

وأكد اللواء أ.ح. مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تقديم كافة التسهيلات لضمان سلاسة إجراءات السفر، مع توفير بيئة آمنة ومريحة للمغادرين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والأردن لضمان تنظيم الرحلات وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وتواصل هيئة موانئ البحر الأحمر جهودها في تطوير الخدمات بالموانئ المصرية ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز دورها في دعم حركة النقل البحري وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

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